Андрей Клычков провел очередной прием граждан по личным вопросам

На встречу с губернатором приехали жители Орла, Болховского, Шаблыкинского, Колпнянского и Орловского районов. Вопросы касались газификации сельской местности, ремонта муниципальной дороги, организации маршрута общественного транспорта, переселения из аварийного жилого фонда, ненадлежащего качества предоставленных коммунальных услуг. По итогам встречи с гражданами губернатор дал ряд поручений и рекомендаций членам регионального Правительства и главам муниципальных образований. Общение Андрея Клычкова с жителями области длилось порядка двух часов.