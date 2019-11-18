Андрей Клычков провел очередной прием граждан по личным вопросам
18.11.2019
На встречу с губернатором приехали жители Орла, Болховского, Шаблыкинского, Колпнянского и Орловского районов. Вопросы касались газификации сельской местности, ремонта муниципальной дороги, организации маршрута общественного транспорта, переселения из аварийного жилого фонда, ненадлежащего качества предоставленных коммунальных услуг. По итогам встречи с гражданами губернатор дал ряд поручений и рекомендаций членам регионального Правительства и главам муниципальных образований. Общение Андрея Клычкова с жителями области длилось порядка двух часов.
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