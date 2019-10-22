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Андрей Клычков призвал районы Орловщины не становится аутсайдерами

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22.10.2019

Освоение средств, выделенных федеральным бюджетом в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», обсудили на аппаратном совещании у губернатора Орловской области.

В этом году регион получил 569 миллионов 200 тысяч рублей. В программе участвовали 12 районов: Орловский, Ливенский, Мценский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Малоархангельский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий и Хотынецкий районы.

«Ряд районов активно влились в эту программу и получили результат. Но, к сожалению, есть и районы-аутсайдеры», — отметил Андрей Клычков.

Губернатор призвал районные администрации активнее участвовать в программе. В качестве позитивных примеров отмечено, что в Орловском районе была построена спортивная площадка, во Мценском — два газопровода, в Малоархангельском — водопровод. Также в различных муниципальных образования введено в эксплуатацию около 1000 квадратных метров жилья.

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