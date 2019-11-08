Андрей Клычков принял участие в митинге, посвященном празднованию 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Мероприятие прошло сегодня на площади Ленина. В нем также приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член ЦК КПРФ, первый секретарь Орловского обкома партии Василий Иконников, члены Орловского обкома партии, жители города.

Празднование началось с торжественного шествия от Александровского моста к площади В.И. Ленина.

«Вот уже больше века прошло с того момента когда Великая Октябрьская Социалистическая революция изменила ход всей мировой истории, − сказал Андрей Клычков, обращаясь к участникам митинга. − В результате Россия получила образованную молодежь, индустриализацию, победила фашизм. Прошли годы, многое изменилось в нашей стране. Сегодня важными задачами, которые стоят перед нами, является сохранение и преумножение тех завоеваний и успехов, которые были достигнуты в Советском Союзе».

Основным приоритетом развития России выбраны национальные проекты, это не что иное, как возвращение к плановой экономике в стране, создание действенных мер социальной поддержки российских граждан, подчеркнул глава региона. Он напомнил, что именно этой теме особое внимание было уделено в Инвестиционном послании на 2020 год. Так, за два года в регионе удалось на 24% увеличить доходную часть бюджета, почти на 34% − финансирование муниципальных образований, на 40% − вложения в развитие системы здравоохранения. Пристальное внимание уделено социальной поддержке граждан, которую сегодня получают 488 тыс. жителей области, на эти цели направлено почти 68% всего областного бюджета.

«В этом году мы отметим грандиозную дату — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Наша общая задача с представителями Коммунистической партии РФ, с представителями других партий и общественных объединений делать все, чтобы Орловщина процветала, чтобы не меркла память о поколении победителей фашизма», − подчеркнул Андрей Клычков.

В честь 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленина.