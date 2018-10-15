Андрей Клычков посоветовал администрации Орла учесть негативный опыт при заключении новых контрактов с перевозчиками
15.10.2018
Одной из главных причин постоянных ДТП с участием маршруток является наличный расчёт. Такое мнение высказал губернатор Андрей Клычков на сегодняшнем заседании регионального правительства. По мнению главы Орловской области, необходимость принимать деньги и давать сдачу существенно отвлекает водителей маршруток от их основной обязанности — управлять автобусом.
Также Клычков напомнил, что в конце октября заканчивается контракт, заключённый между администрацией Орла и компаниями-пассажироперевозчиками. Губернатор посоветовал городским властям при заключении новых соглашений учесть негативный опыт предыдущей работы в этом направлении.
Тема общественного транспорта стала на заседании одной из главных в связи с ДТП, которое проишзошло на минувшей неделе в Орле. У остановки «Дворец спорта» в результате наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.
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