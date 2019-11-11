Андрей Клычков посетил образовательные учреждения Малоахангельского района

Рабочая поездка губернатора состоялась 10 ноября.

Глава региона ознакомился с работой Луковской средней общеобразовательной школы в с. Луковец и Костинской основной общеобразовательной школы в д. Костино.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» были созданы условия для инклюзивного образования в школе за счет средств федерального и муниципального бюджетов.

В 2018-2019 учебном году в рамках национального проекта «Образование» школа вошла в программу «Успех каждого ребенка». Сделан ремонт спортивного зала, тренажерного зала, закуплено спортивное оборудование.

В Костинской основной общеобразовательной школе учится 49 детей. В коллективе учреждения — 12 педагогических работников.