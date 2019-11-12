Андрей Клычков поручил до конца 2019 года открыть клубы компьютерной грамотности во всех центрах социального обслуживания населения Орловской области

Это поручение губернатор области дал Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области на аппаратном совещании в областной администрации 11 ноября.

До конца этого года планируется отрыть еще 5 бесплатных клубов компьютерной грамотности в центрах социального обслуживания населения в Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Новодеревеньковском и Покровском районах.