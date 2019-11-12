Андрей Клычков поручил до конца 2019 года открыть клубы компьютерной грамотности во всех центрах социального обслуживания населения Орловской области
12.11.2019
Это поручение губернатор области дал Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области на аппаратном совещании в областной администрации 11 ноября.
До конца этого года планируется отрыть еще 5 бесплатных клубов компьютерной грамотности в центрах социального обслуживания населения в Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Новодеревеньковском и Покровском районах.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58318
Другие новости раздела
11.11.2019
Андрей Клычков успешно выполнил KPI
11.11.2019
Первым заместителем Председателя Правительства Орловской области назначена Валентина Нордстрем
11.11.2019
По итогам 9 месяцев этого года общий объем доходов бюджета Орловской области превысил 23,4 млрд рублей
$ USD63.9121(+0.18)12.11
€ EUR70.4759(+0.05)12.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?