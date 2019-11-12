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Орел12.11.2019 Вторник 07:47
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  3. Андрей Клычков поручил до конца 2019 года открыть клубы компьютерной грамотности во всех центрах социального обслуживания населения Орловской области

Андрей Клычков поручил до конца 2019 года открыть клубы компьютерной грамотности во всех центрах социального обслуживания населения Орловской области

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12.11.2019

Это поручение губернатор области дал Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области на аппаратном совещании в областной администрации 11 ноября.

До конца этого года планируется отрыть еще 5 бесплатных клубов компьютерной грамотности в центрах социального обслуживания населения в Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Новодеревеньковском и Покровском районах.

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