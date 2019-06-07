Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Квадра – Генерирующая компания»
07.06.2019
Документ скрепили подписями Губернатор области и генеральный директор ПАО «Квадра — Генерирующая компания» Семен Сазонов.
Сотрудничество будет направленно на развитие системы теплоснабжения Орла, обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей на территории региона, рациональное использование энергетических ресурсов, поддержку и стимулирование энергосбережения, проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности.
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