Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Квадра – Генерирующая компания»

Документ скрепили подписями Губернатор области и генеральный директор ПАО «Квадра — Генерирующая компания» Семен Сазонов.

Сотрудничество будет направленно на развитие системы теплоснабжения Орла, обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей на территории региона, рациональное использование энергетических ресурсов, поддержку и стимулирование энергосбережения, проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности.