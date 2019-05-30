Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД»

Рабочая встреча главы региона и начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова прошла сегодня в областной администрации.

Орловская область стала одним из первых регионов, которые посетил Михаил Глазков после назначения на должность начальника Московской железной дороги.

«Железная дорога − это важная составляющая транспортной инфраструктуры области, − отметил Андрей Клычков, а компания «РЖД» − надежный партнер нашего региона. Как известно, Орловско-Курское отделение Московской железной дороги входит в число лучших в стране.

Губернатор подчеркнул, что сегодня перед регионом стоят серьезные задачи по развитию как пассажиропотока, так и товарооборота. И ключевым вопросом здесь является создание на территории Орловской области логистического центра. Андрей Клычков выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество с руководством Московской железной дороги, и в этом вопросе, будет способствовать развитию региона. Со своей стороны Правительство области и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку Орловско-Курскому отделению Московской железной дороги.

В свою очередь Михаил Глазков высоко оценил уровень железнодорожной инфраструктуры Орловской области. Он подчеркнул, что технические возможности погрузочных терминалов станций и районов позволяют увеличить объемы погрузки, что безусловно имеет особую значимость как для Орловской области, так и для компании «РЖД».

«Сегодня компания „Российские железные дороги“ интенсивно развивается в плане пассажирского движения, — отметил Михаил Глазков. — По итогам минувшего года рост пассажиропотока составил порядка 10%. Сегодня особого внимания требует тема пригородного сообщения. Важно, чтобы наши пассажиры, в том числе и жители Орловской области, чувствовали себя максимально комфортно в железнодорожном транспорте и могли быстро попасть из одной точки в другую».

Относительно грузовых перевозок главой Московской железной дороги уже даны соответствующие поручения, касающиеся расширения перечня способов привлечения дополнительной клиентуры.

Кроме того, высокую оценку Михаил Глазков дал орловским образовательным учреждениям, которые готовят специалистов железнодорожного транспорта. Он отметил, что орловские образовательные учреждения являются одними из лучших в России. Всвязи с этим компания «РЖД» будет оказывать им поддержку, пристальное внимание уделит вопросам трудоустройства молодых специалистов.

Далее стороны детально обсудили вопросы сотрудничества, наметили перспективы взаимодействия, направленного на экономическое развитие Орловской области.