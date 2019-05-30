Андрей Клычков отметил наградами лучших народных дружинников и общественные правоохранительные формирования

Торжественная церемония прошла сегодня в круглом зале областной администрации в рамках Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области.

«Отрадно, что за последние годы на Орловщине активно развивается деятельность народных дружин, − растет количество зарегистрированных дружин, их численность. Также увеличилось число казачьих обществ, внесенных в государственный реестр».

Глава региона напомнил, что с участием народных дружинников в 2018 году раскрыто 24 преступления, пресечено 731 административное правонарушение. Согласно оперативной информации УМВД, за 4 месяца этого года с участием дружинников раскрыто 15 преступлений, пресечено 373 административных правонарушения.

Андрей Клычков сердечно поблагодарил всех членов народных дружин за большой вклад в охрану общественного порядка и борьбу с преступностью.

Победители ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской области» по итогам 2018 года получили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора.

Первое место в номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» занял коллектив народной дружины Малоархангельского района. Вторым стал коллектив народной дружины Ливен, третье место досталось коллективу народной дружины Заводского района Орла.

Лучшим народным дружинником признана Ирина Михлина (Железнодорожный район Орла), она заняла первое место. Второе место досталось Александру Хлебтовскому (Заводской район Орла). Третьей стала член народной дружины «Патриот» Колпнянского района Антонина Прокопова.