Андрей Клычков обсудил с жильцами аварийного дома №2 по ул. Калинина в Орле дальнейшие шаги по решению вопроса с приобретением жилья

Напомним, что Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2019 году из резервного фонда Правительства РФ свыше 78,2 млн. рублей на переселение граждан из аварийного дома № 2 по ул. Калинина в Орле.

13 ноября губернатор области встретился с жильцами дома. Глава региона сообщил, что вопрос с выделением денежных средств удалось решить после его личного обращения к Дмитрию Медведеву. Большую помощь в решении проблемы также оказали вице-премьеры Виталий Мутко и Константин Чуйченко.

Собственникам и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма аварийного года будут предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений с учетом площади утраченных помещений общей площадью 1956,5 кв. метра. Финансирование осуществляется исходя из расчета занимаемой площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в размере не менее 40 тыс. рублей.

Андрей Клычков подчеркнул, что до нового года необходимо максимально активно проработать с жильцами все вопросы, связанные с приобретением нового жилья. Завтра в Малом зале администрации города Орла состоится встреча с жильцами аварийного дома, на которой будут обсуждаться эти вопросы. Граждане смогут получить консультации юристов, представителей кредитных организаций по вопросам ипотеки. Также планируется привлечь представителей застройщиков.