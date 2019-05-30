Андрей Клычков обсудил с орловскими предпринимателями проблемы развития бизнеса
30.05.2019
Деловой завтрак, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, состоялся сегодня. Модератором встречи выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.
Во время делового завтрака глава региона отметил наградами лучших предпринимателей региона за большой вклад в развитие предпринимательской деятельности.
Затем Губернатор ответил на вопросы предпринимателей.
Кроме того, в ходе встречи шла речь о создании на территории города Мценска территории опережающего социально-экономического развития и формировании особой экономической зоны на территории индустриального парка «Зеленая роща» во Мценском районе.
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