Андрей Клычков обсудил с орловскими предпринимателями проблемы развития бизнеса

Деловой завтрак, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, состоялся сегодня. Модератором встречи выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

Во время делового завтрака глава региона отметил наградами лучших предпринимателей региона за большой вклад в развитие предпринимательской деятельности.

Затем Губернатор ответил на вопросы предпринимателей.

Кроме того, в ходе встречи шла речь о создании на территории города Мценска территории опережающего социально-экономического развития и формировании особой экономической зоны на территории индустриального парка «Зеленая роща» во Мценском районе.