Андрей Клычков начал публиковать основные тезисы своего Инвестпослания во Вконтакте
08.11.2019
Губернатор Андрей Клычков начал публиковать основные тезисы своего Инвестиционного послания на 2020 год во Вконтакте. Он пишет, что хочет дать не просто концентрированную информацию по той или иной тематике, но ещё и некоторый эксклюзив, который не вошел в основной доклад. Первая публикация посвящена итогам. Её можно найти на странице Клычкова в социальной сети.
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