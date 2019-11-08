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Орел08.11.2019 Пятница 22:48
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  3. Андрей Клычков начал публиковать основные тезисы своего Инвестпослания во Вконтакте

Андрей Клычков начал публиковать основные тезисы своего Инвестпослания во Вконтакте

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08.11.2019

Губернатор Андрей Клычков начал публиковать основные тезисы своего Инвестиционного послания на 2020 год во Вконтакте. Он пишет, что хочет дать не просто концентрированную информацию по той или иной тематике, но ещё и некоторый эксклюзив, который не вошел в основной доклад. Первая публикация посвящена итогам. Её можно найти на странице Клычкова в социальной сети.

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