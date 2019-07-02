«Альтернативный» День влюблённых отметят в Орле

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — отечественная «альтернатива» Дню всех влюблённых (Дню святого Валентина), международному празднику, который приходится на 14 февраля. Российский праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака в православной традиции.

Мероприятия в честь этой даты пройдут и в Орле — у ротонды Ленинского моста. С 11 часов здесь будут работать 14 тематических площадок. Желающие смогут пообщаться с семейным психологом, посетить мастер-классы по плетению кос и венков, осмотреть и приобрести товары на ярмарке народных мастеров, прикоснуться к животным в ручном зоопарке. Детей будут развлекать ростовые куклы.

Главными героями праздника «Гимн любви» станут «ветераны» супружеской жизни из Орла, которые прожили вместе от 25 до 66 лет.