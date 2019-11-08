Президент фонда «Центр стратегических разработок» Александр Синицын высоко оценил перспективы Орловской области, обозначенные в Инвестиционном послании Губернатора на 2020 год

«В Инвестиционном послании Губернатора Орловской области Андрея Клычкова был озвучен целый ряд эффективных мер в рамках реализации национальных проектов. Меры достаточно комплексные. Видно, что область в своем развитии движется поступательно, − подчеркнул Александр Синицын. − Были отмечены успехи с точки зрения наполнения бюджета, выполнения целевых показателей. Андрей Евгеньевич акцентировал внимание на приоритетах развития области, которые тесно связаны с развитием человеческого капитала».

Очень важно, что по итогам оглашения послания у участников мероприятия была возможность обсудить актуальные вопросы в рамках обозначенной проблематики в ходе дискуссионной панели, отметил Александр Синицын.

Напомним, при подготовке дискуссионной площадки предварительно был проведен открытый опрос на предмет того, какой национальный проект, по мнению граждан, является приоритетным и самым значимым. Наибольшее число голосов получили национальные проекты в социальной сфере.

Участниками дискуссии «Национальные проекты: инвестиции в человеческий капитал» стали Губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Пилипенко, директор Центра стратегий регионального развития РАНХиГС Владимир Комаров, партнер Strategy Partners, руководитель практики «Государственный некоммерческий сектор» Алексей Праздничных и президент фонда «Центр стратегических разработок» Александр Синицын.