Александр Селихов проведёт мастер-класс для орловских мальчишек
06.06.2019
Встреча состоится в ближайшую субботу. Об этом рассказал сам Александр в своем аккаунте в Инстаграм. Начало открытой тренировки в 17:00. Занятие голкипер «Спартака» проведет совместно со своим первым тренером Владимиром Сычевым.
Напомним, Александр Селихов стал игроком московского «Спартака» в декабре 2016 года. В мае 2018 года орловец получил травму и пропустил домашний Чемпионат мира.
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