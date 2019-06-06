Александр Муромский ответит на вопросы зрителей телеканала «Первый областной»
06.06.2019
Сегодня в эфир телеканала «Первый Областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью». Гостем ведущей Натальи Пехтеревой станет глава администрации Орла Александр Муромский. Среди тем беседы благоустройство городских территорий, ремонт дорог и дворов, транспортное обслуживание. Свои вопросы во время прямого эфира можно будет задать по телефону
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