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Александр Муромский ответит на вопросы зрителей телеканала «Первый областной»

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06.06.2019

Сегодня в эфир телеканала «Первый Областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью». Гостем ведущей Натальи Пехтеревой станет глава администрации Орла Александр Муромский. Среди тем беседы благоустройство городских территорий, ремонт дорог и дворов, транспортное обслуживание. Свои вопросы во время прямого эфира можно будет задать по телефону 76-10-28. Программа выйдет в эфир в восемь вечера. Для тех, кто не сможет оказаться в это время у телевизора «Экспресс Радио» организует трансляцию на своих частотах.

Теги:ОрёлОрловская Областьактуальное интервью

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