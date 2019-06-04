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Александр Муромский ответит на вопросы жителей в прямом эфире

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04.06.2019

Глава администрации города Орла Александр Муромский в четверг, 6 июня, в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы орловчан. Среди тем беседы — вопросы ЖКХ, благоустройства транспорта, ремонт дорог и дворов. Программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир 6 июня в 20.00. Свои вопросы во время прямого эфира орловчане смогут задавать, позвонив по телефону +7 (4862) 76-10-28 или заранее направив письмо на электронный адрес mail@obl1.ru. Программа «Актуальное интервью» будет также транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орел» и на портале телеканала «Первый областной».

Теги:ОрёлОрловская Областьактуальное интервью

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