Александр Муромский ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Глава администрации города Орла Александр Муромский в четверг, 6 июня, в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы орловчан. Среди тем беседы — вопросы ЖКХ, благоустройства транспорта, ремонт дорог и дворов. Программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир 6 июня в 20.00. Свои вопросы во время прямого эфира орловчане смогут задавать, позвонив по телефону +7 (4862) 76-10-28 или заранее направив письмо на электронный адрес mail@obl1.ru. Программа «Актуальное интервью» будет также транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орел» и на портале телеканала «Первый областной».