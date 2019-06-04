Александр Муромский ответит на вопросы жителей в прямом эфире
04.06.2019
Глава администрации города Орла Александр Муромский в четверг, 6 июня, в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы орловчан. Среди тем беседы — вопросы ЖКХ, благоустройства транспорта, ремонт дорог и дворов. Программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир 6 июня в 20.00. Свои вопросы во время прямого эфира орловчане смогут задавать, позвонив по телефону
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