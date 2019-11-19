Активисты ОНФ призывают власти наладить работу общественного транспорта на Новосильском шоссе в Орле

Предложение было направлено в администрацию города. «Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, на которых работает несколько тысяч человек, но уехать рабочим с ночных и дневных смен сложно. Автобусов не хватает. Через две недели начнётся календарная зима. Люди просто замёрзнут», — аргументировали свою инициативу общественники. К представителям ОНФ обратились сотрудники предприятий, которые самостоятельно решить этот вопрос не могут. Они уточнили, что в сторону Новосильского шоссе ходят автобусы только маршрутов, а в вечернее время количество автобусов сокращается. Рабочим ничего не остаётся, как добираться до дома на такси.