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Орел19.11.2019 Вторник 10:53
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  3. Активисты ОНФ призывают власти наладить работу общественного транспорта на Новосильском шоссе в Орле

Активисты ОНФ призывают власти наладить работу общественного транспорта на Новосильском шоссе в Орле

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19.11.2019

Предложение было направлено в администрацию города. «Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, на которых работает несколько тысяч человек, но уехать рабочим с ночных и дневных смен сложно. Автобусов не хватает. Через две недели начнётся календарная зима. Люди просто замёрзнут», — аргументировали свою инициативу общественники. К представителям ОНФ обратились сотрудники предприятий, которые самостоятельно решить этот вопрос не могут. Они уточнили, что в сторону Новосильского шоссе ходят автобусы только маршрутов, а в вечернее время количество автобусов сокращается. Рабочим ничего не остаётся, как добираться до дома на такси.

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