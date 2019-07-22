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  3. Администрация Орловского района рассказала о дальнейшей судьбе микрорайонов «Болховский» и «Зареченский»

Администрация Орловского района рассказала о дальнейшей судьбе микрорайонов «Болховский» и «Зареченский»

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22.07.2019

В администрации опровергли информацию о том, что микрорайоны могут войти в состав Орла после реорганизации Орловского района в муниципальный округ. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Реорганизация вообще никак не отразится на границах района. Также жителям муниципального образования не придётся менять какие-либо документы.

Преобразовать район в муниципальный округ планируется не раньше 2021 года. Пока что это решение утвердили на общественных слушаниях. Далее его должны одобрить районный и областной Советы народных депутатов.

Ожидается, что эта реформа сделает механизм управления районом более эффективным, а также улучшит финансовую ситуацию в муниципальном образовании.

Теги:ОрёлОрловская область

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