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Орел10.10.2018 Среда 12:57
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Администрация Орла задолжала за тепло

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10.10.2018

На начало отопительного сезона суммарная задолженность бюджетных организаций Орла за тепловую энергию составила 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

Причём основная часть этой суммы (46 миллионов) — это долг муниципального бюджета города.

Общая сумма задолженности всех потребителей в Орловской области в настоящий момент составляет 351 миллион рублей. Из них 158 с половиной миллионов — долг жителей Орла и Ливен, ещё 78 миллионов — задолженность управляющих компаний.

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