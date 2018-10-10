Администрация Орла задолжала за тепло

На начало отопительного сезона суммарная задолженность бюджетных организаций Орла за тепловую энергию составила 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

Причём основная часть этой суммы (46 миллионов) — это долг муниципального бюджета города.

Общая сумма задолженности всех потребителей в Орловской области в настоящий момент составляет 351 миллион рублей. Из них 158 с половиной миллионов — долг жителей Орла и Ливен, ещё 78 миллионов — задолженность управляющих компаний.