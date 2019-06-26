Администрация Орла «воюет» с незаконной рекламой

На данный момент в областном центре демонтировали 92 незаконно установленные рекламные конструкции. Об этом сообщили в мэрии.

Всего в соответствующие списки внесено 244 таких объекта. Известно, что рекламные агентства обязаны демонтировать 123 конструкции до 29 июня. Очистить город от незаконной рекламы в целом мэрия планировала до 1 июля.