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Администрация Орла «воюет» с незаконной рекламой

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26.06.2019

На данный момент в областном центре демонтировали 92 незаконно установленные рекламные конструкции. Об этом сообщили в мэрии.

Всего в соответствующие списки внесено 244 таких объекта. Известно, что рекламные агентства обязаны демонтировать 123 конструкции до 29 июня. Очистить город от незаконной рекламы в целом мэрия планировала до 1 июля.

Теги:ОрёлОрловская область

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