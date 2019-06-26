Администрация Орла «воюет» с незаконной рекламой
26.06.2019
На данный момент в областном центре демонтировали 92 незаконно установленные рекламные конструкции. Об этом сообщили в мэрии.
Всего в соответствующие списки внесено 244 таких объекта. Известно, что рекламные агентства обязаны демонтировать 123 конструкции до 29 июня. Очистить город от незаконной рекламы в целом мэрия планировала до 1 июля.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55547
Другие новости раздела
26.06.2019
«Хор Турецкого» снова споёт в Орле
26.06.2019
Мальчик в Орле чуть не погиб на воде
$ USD62.5229(-0.39)26.06
€ EUR71.2323(-0.37)26.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?