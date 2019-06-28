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Орел28.06.2019 Пятница 16:05
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Администрация Орла утвердила стоимость реконструкции Красного моста

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28.06.2019

Мэрия Орла одобрила новую редакцию «Муниципальной адресной инвестиционной программы».

В числе прочих объектов в ней упоминается и Красный мост. В 2019 году на создание проектной документации реконструкции путепровода планируется выделить 49 миллионов 352 тысяч рублей. Основную часть этих средств возьмут из бюджета Орловской области.

Сама реконструкция начнётся в текущем и завершится в 2021 году. В этом году на её проведение выделят 287 миллионов 878 тысяч рублей, в 20-м и 21-м годах — по 600 миллионов. Здесь основную нагрузку примет на себя федеральный бюджет.

Теги:ОрёлОрловская область

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