Администрация Орла уточнила планы по расселению аварийных домов
11.10.2019
В программу, рассчитанную на период с 2019 по 2025 годы, включены 127 зданий. Все они признаны аварийными до 2017 года.
Общая площадь жилья — 44 тысячи 800 квадратных метров.
В домах проживает 3229 человек.
Среди включённых в программу зданий есть дома, построенные в 19 веке, а также в дореволюционные годы 20-го века.
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