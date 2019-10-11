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Орел11.10.2019 Пятница 17:31
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  3. Администрация Орла уточнила планы по расселению аварийных домов

Администрация Орла уточнила планы по расселению аварийных домов

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11.10.2019

В программу, рассчитанную на период с 2019 по 2025 годы, включены 127 зданий. Все они признаны аварийными до 2017 года.

Общая площадь жилья — 44 тысячи 800 квадратных метров.

В домах проживает 3229 человек.

Среди включённых в программу зданий есть дома, построенные в 19 веке, а также в дореволюционные годы 20-го века.

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