Администрация Орла уточнила планы по расселению аварийных домов

В программу, рассчитанную на период с 2019 по 2025 годы, включены 127 зданий. Все они признаны аварийными до 2017 года.

Общая площадь жилья — 44 тысячи 800 квадратных метров.

В домах проживает 3229 человек.

Среди включённых в программу зданий есть дома, построенные в 19 веке, а также в дореволюционные годы 20-го века.