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Орел14.06.2019 Пятница 12:47
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Администрация Орла просит граждан сообщать о «неправильных» купальщиках

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14.06.2019

Прежде всего, речь идёт о детях, которые купаются без присмотра взрослых, а также о людях, входящих в воду в состоянии алкогольного опьянения. Сообщать о них нужно на единый «чрезвычайный» номер 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Орла по телефону 8 (4862) 43-22-12.

В этом году в областном центре, как обычно, оборудованы для купания пляжи на озере «Светлая жизнь» и в районе городского парка. Только здесь можно купаться «официально».

Однако по факту орловчане сплошь и рядом не отказывают себе в удовольствии искупаться в необорудованных местах. Нередко это приводит к смертельным случаям. В этом купальном сезоне случаи гибели людей на воде случались в Орловском и Ливенском районах, а также в Орле на Силикатном пруду.

Теги:ОрёлОрловская область

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