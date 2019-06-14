Администрация Орла просит граждан сообщать о «неправильных» купальщиках

Прежде всего, речь идёт о детях, которые купаются без присмотра взрослых, а также о людях, входящих в воду в состоянии алкогольного опьянения. Сообщать о них нужно на единый «чрезвычайный» номер 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Орла по телефону 8 (4862) 43-22-12.

В этом году в областном центре, как обычно, оборудованы для купания пляжи на озере «Светлая жизнь» и в районе городского парка. Только здесь можно купаться «официально».

Однако по факту орловчане сплошь и рядом не отказывают себе в удовольствии искупаться в необорудованных местах. Нередко это приводит к смертельным случаям. В этом купальном сезоне случаи гибели людей на воде случались в Орловском и Ливенском районах, а также в Орле на Силикатном пруду.