Администрация Орла просит граждан сообщать о местах скопления бродячих собак

Письменные заявки можно направлять по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 75 (Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных). Электронные послания нужно отправлять на адрес gorvet_orel@mail.ru с пометкой «Отлов безнадзорных собак» в теме письма.

Также сообщать соответствующую информацию можно по телефонам 72-03-96 и 75-84-05.

Отлов безнадзорных животных в Орле возобновится в марте этого года.