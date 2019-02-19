Администрация Орла просит граждан сообщать о местах скопления бродячих собак
19.02.2019
Письменные заявки можно направлять по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 75 (Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных). Электронные послания нужно отправлять на адрес gorvet_orel@mail.ru с пометкой «Отлов безнадзорных собак» в теме письма.
Также сообщать соответствующую информацию можно по телефонам
Отлов безнадзорных животных в Орле возобновится в марте этого года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52971
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