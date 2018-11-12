Администрация Орла подвела итоги аукциона по установке новогодних ёлок

Символы праздника установит компания «ТПК «Русская Ёлка» из Московской области.

Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Компания предложила выполнить работу за 2 миллиона 900 тыся рублей против стартовой цены в 7 миллионов 100 тысяч рублей.

За эту сумму подрядчик обязуется не только установить искусственные деревья, но и поддерживать оборудование в рабочем состоянии.