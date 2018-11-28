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Орел28.11.2018 Среда 16:56
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Администрация Орла отказалась принимать дорожный ремонт на нескольких улицах

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28.11.2018

А именно — на Карачевской и Старо-Московской. Подрядчик (ООО «ДорСтройТехСервис») заплатит штрафы и пени.

Работы оказались выполнены с нарушением технических норм. Причём на Старо-Московской подрядчик дважды выполнил ямочный ремонт с нарушением технологий. На Карачевской только что положенный асфальт не соответствует нормативам по толщине и водонасыщению.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьремонтдороги

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