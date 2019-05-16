Администрация Орла опубликовала список аварийных домов, которые расселят в этом и следующем годах

Это 20 зданий с общим количеством жильцов в 423 человека.

Дома располагаются по адресам: ул. Автогрейдерная, 9; ул. Васильевская, 48; ул. Грановского, 1; ул. Карачевская, 86; ул. Куйбышева, 1; ул. Куйбышева, 3; ул. Льва Толстого, 20; ул. Мичурина, 70; ул. 1-я Пушкарная, 8; ул. 1-я Пушкарная, 14; ул. Плещеевская, 14; ул. Плещеевская, 10; ул. Плещеевская 12; ул. Плещеевская, 6; ул. Плещеевская, 8; ул. Привокзальная, 42; ул. Пушкина, 100; ул. Пушкина, 100-А; ул. Рабочий городок, 20 и ул. Рабочий городок, 31.

На расселение выделят 156 миллионов 400 тысяч рублей.