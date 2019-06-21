Администрация Орла определилась с датой выпускных вечеров

В этом году они пройдут 25 июня. Из школ областного центра выпускаются 1543 одиннадцатиклассников (в том числе около 200, претендующих на медаль «За особые успехи в учении») и 3138 девятиклассников.

Следить за соблюдением закона и порядка в школах и публичных местах и безопасностью движения будут сотрудники Управления МВД России по Орловской области.