Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.06.2019 Пятница 13:51
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Администрация Орла определилась с датой выпускных вечеров

Администрация Орла определилась с датой выпускных вечеров

Версия для печати

21.06.2019

В этом году они пройдут 25 июня. Из школ областного центра выпускаются 1543 одиннадцатиклассников (в том числе около 200, претендующих на медаль «За особые успехи в учении») и 3138 девятиклассников.

Следить за соблюдением закона и порядка в школах и публичных местах и безопасностью движения будут сотрудники Управления МВД России по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55445

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.06.2019

В Орле комитет Горсовета провёл выездное заседание в аптеке

21.06.2019

В Орле на улице Металлургов произошло масштабное ДТП

21.06.2019

Орловское отделение Банка России сообщило о снижении инфляции

21.06.2019

В Орле установят пять новых мемориальных досок

21.06.2019

«Народный фронт» призвал мэрию Орла провести зачистку

$ USD63.1295(-0.26)22.06
€ EUR71.349(-0.2)22.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online