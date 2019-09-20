Администрация Орла объявила дату начала отопительного сезона

Тепло начнёт поступать в здания 24 сентября — в ближайший вторник. Об этом сообщил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта.

В первую очередь тепло поступит на объекты социального блока — в том числе в учреждения образования и здравоохранения. На это потратят от пяти до семи дней. Затем будет приниматься решение по подключению остальных объектов, в том числе жилых домов.

«Все должны понимать, с начала отопительного сезона должно пройти не менее десяти дней, чтобы весь город мы затопили», — подчеркнул Евгений Гришин.

Также чиновник отметил, что мэрия позаботилась о «брошенных» домах. Сейчас таких в областном центре насчитывается 16. Это жилые дома, от обслуживания которых за нерентабельностью отказались управляющие компании.

«Мы их обследовали. Сейчас МУП ЖРЭП (Заказчик) занимается подготовкой этих домов к зиме», — сообщил замглавы администрации Орла.