Администрация Орла обратила внимание на дом без крыши
15.10.2019
В мэрии пообещали решить проблему дома по Комсомольской, 227. До сих пор в здании, где идёт капитальный ремонт, раскрыта крыша.
Работами занимается ООО «Авилон». Сегодня строительная компания должна получить металл для кровельных работ, после чего сразу же приступит к ним.
В целом капремонт дома должен завершиться 30 декабря текущего года.
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