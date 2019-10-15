Администрация Орла обратила внимание на дом без крыши

В мэрии пообещали решить проблему дома по Комсомольской, 227. До сих пор в здании, где идёт капитальный ремонт, раскрыта крыша.

Работами занимается ООО «Авилон». Сегодня строительная компания должна получить металл для кровельных работ, после чего сразу же приступит к ним.

В целом капремонт дома должен завершиться 30 декабря текущего года.