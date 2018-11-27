Администрация Орла купит укрытия для фонтанов за несколько миллионов рублей
27.11.2018
Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Речь идёт о поставке и монтаже сборно-разборных конструкций для укрытия фонтанов в сквере «Юность» и на бульваре Победы.
Победителя торгов определят 10 декабря. Стартовая (максимальная) цена контракта 2 миллиона 89 тысяч 485 рублей 00 копеек.
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