Администрация Орла ищет «друга» для «Дружбы»
04.10.2019
Мэрия объявила повторный электронный аукцион на завершение капитального ремонта моста «Дружба» в Орле. Торги состоятся 10 октября.
Начальная (максимальная) цена контракта — 273 миллиона 240 тысяч 156 рублей.
Предыдущий аукцион на завершение капремонта «Дружбы», назначенный на 27 сентября, признан несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
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