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Орел04.10.2019 Пятница 13:45
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Администрация Орла ищет «друга» для «Дружбы»

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04.10.2019

Мэрия объявила повторный электронный аукцион на завершение капитального ремонта моста «Дружба» в Орле. Торги состоятся 10 октября.

Начальная (максимальная) цена контракта — 273 миллиона 240 тысяч 156 рублей.

Предыдущий аукцион на завершение капремонта «Дружбы», назначенный на 27 сентября, признан несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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