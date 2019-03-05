Администрация Орла будет судиться с компанией, которая ремонтирует мост «Дружбы»
05.03.2019
Об этом стало известно сегодня на рабочем совещании в мэрии. Такую информацию сообщают «Орловские новости».
Сейчас ООО «РГС», которое ремонтирует мост, выставлен штраф в 366 тысяч рублей за срок срывов работ и штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие защитного экрана во время проведения ремонта. Однако подрядчик не хочет выплачивать эти штрафы в добровольном порядке.
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