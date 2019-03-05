Администрация Орла будет судиться с компанией, которая ремонтирует мост «Дружбы»

Об этом стало известно сегодня на рабочем совещании в мэрии. Такую информацию сообщают «Орловские новости».

Сейчас ООО «РГС», которое ремонтирует мост, выставлен штраф в 366 тысяч рублей за срок срывов работ и штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие защитного экрана во время проведения ремонта. Однако подрядчик не хочет выплачивать эти штрафы в добровольном порядке.