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  3. Администрация Орла будет судиться с компанией, которая ремонтирует мост «Дружбы»

Администрация Орла будет судиться с компанией, которая ремонтирует мост «Дружбы»

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05.03.2019

Об этом стало известно сегодня на рабочем совещании в мэрии. Такую информацию сообщают «Орловские новости».

Сейчас ООО «РГС», которое ремонтирует мост, выставлен штраф в 366 тысяч рублей за срок срывов работ и штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие защитного экрана во время проведения ремонта. Однако подрядчик не хочет выплачивать эти штрафы в добровольном порядке.

Теги:ОрёлОрловская область

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