Администрация Орла будет контролировать не только город, но и небо над ним
26.10.2018
Мэрия будет выдавать разрешения на использование воздушного пространства над областным центром. Такое решение приняли депутаты Городского совета на последней сессии.
Разрешения будут выдаваться для проведения авиационных работ, осуществления парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов беспилотных аппаратов, а также аэростатов.
Пока что законопроект принят только в первом чтении.
Его обсудят и на публичных слушаниях. Они состоятся в малом зале администрации 19-го ноября в 15 часов.
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