Администрация Ливен утвердила муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города на 2020-2022 годы»

Объем ее финансирования составит почти 16,5 миллиона рублей, причем все средства местные власти планируют выделить из городского бюджета. Программа призвана довести к 2022 году объем ввода жилья, в том числе малоэтажного и индивидуального, до 12700 квадратных метров. Бюджетные средства будут выделены на развитие инфраструктуры, что и должно подстегнуть граждан к строительству. Так, программой предусмотрено обеспечение инженерной инфраструктурой не менее 192 земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготникам.