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Администрации Орла не хватает денег на детей и учителей

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24.06.2019

Прежде всего, речь идёт об организации питания в детских пришкольных лагерях. Для того, чтобы благополучно завершить оздоровительную компанию, городу необходимо около 12 миллионов рублей. Как сообщают «Орловские новости», такую информацию озвучили на заседании комитета городского Совета народных депутатов по бюджету.

Депутаты перенесли рассмотрение данного вопроса, так как глава администрации города Александр Муромский на момент проведения заседания находился в отпуске.

Кроме того, городу требуется ещё около 33 миллионов рублей к новому учебному году на выплату зарплат учителям.

Теги:ОрёлОрловская область

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