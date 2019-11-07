Орловский бизнес поддержат субсидиями
06.11.2019
В Орловском районе объявлен конкурсный отбор по предоставлению субсидий представителям малого и среднего бизнеса. Господдержку окажут тем, кто зарегистрирован и работает на территории этого муниципального образования более 1 календарного года. Предприниматели вправе рассчитывать на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Размер субсидии 60 тысяч рублей. Чтобы её получить, бизнес должен соответствовать определённым условиям по численности персонала, среднемесячной зарплате и другим. Кроме того, приобретаемое оборудование должно быть новым, оно не должно было ранее эксплуатироваться.
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