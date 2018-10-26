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Сегодня в Орле пройдут торжества, посвящённые Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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26.10.2018

Сегодня в 15 часов в Орле пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Оно состоится в Конгресс-холле комплекса «ГРИНН».

Работников агропромышленного комплекса поздравят губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Пётр Чекмарёв.

Передовикам и ветеранам вручат государственные награды Российской Федерации, благодарности Министерства сельского хозяйства России, почётные грамоты Государственной Думы, а также награды Губернатора и Облсовета.

Также состоится праздничный концерт.

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