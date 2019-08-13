9204 орловчанина получают социальные услуги на дому
13.08.2019
Соцработники посещают их от двух до пяти раз в неделю. Помощь получают пожилые граждане и граждане с ограниченными возможностями здоровья.
Долговременный уход за такими людьми организован в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Впрочем, как уточняет пресс-служба губернатора Орловской области, отдельные элементы долговременного ухода уже много лет реализуются на базе социальных учреждений региона.
Также с 1 августа в рамках проекта «Старшее поколение» начались массовые мероприятия по диспансерному наблюдению пожилых орловчан.
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