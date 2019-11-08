9 ноября в Орле пройдет благотворительная эко-акция по сбору вторсырья

Волонтерское движение «Второй шанс» и Социальный эко-проект по сбору пластиковых крышек «Крышка-малышка» при поддержке Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Администрации Губернатора и Правительства Орловской области организуют благотворительную акцию по сбору вторсырья под открытым небом.

Стать участниками акции приглашаются все неравнодушные жители.

Принимается макулатура (старые книги, инструкции от бытовой техники, тетради, картон, офисная бумага), ПЭТ-бутылки (в треугольнике на дне цифра 1), тара ПНД (в треугольнике на дне цифра 2), алюминиевые банки от напитков, а также крышки от пластиковых бутылок.

Акция проходит уже не первый раз, проект развивается и точек сбора становится все больше:

1. Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева 3, время проведения: с 11.00 до 13.00 ч.

2. Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45 (стадион Аршавина), время проведения: с 11.00 до 13.00 ч.

3. Железнодорожный район, наб. Дубровиснкого 60 (на перекрестке ул. Новосильской и наб. Дубровинского), время проведения: с 11-00 до 13-00 ч.

4. Микрорайон Зареченский, ул. Емлютина 12 (бар PROбочка), время проведения: с 11.30 до 13.30 ч.

5. 909 квартал, ул. Планерная 55, время проведения: с 11.00 до 14.00 ч.

6. Заводской р-н, площадь Искусств, время проведения: с 12-00 до 14-00 ч.

7. Лужки, ул. 6-ой Орловской дивизии, 11Б, время проведения: с 12-00 до 14-00 ч.

Вырученные в рамках проведения акции средства будут направлены на реабилитацию Тимофея Соколова (1 год и 8 месяцев), которому поставлен диагноз: спастический тетрапарез, шунтозависимая гидроцефалия, органическое поражение ЦНС.