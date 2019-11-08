9 ноября в Орле пройдет благотворительная эко-акция по сбору вторсырья
08.11.2019
Стать участниками акции приглашаются все неравнодушные жители.
Принимается макулатура (старые книги, инструкции от бытовой техники, тетради, картон, офисная бумага), ПЭТ-бутылки (в треугольнике на дне цифра 1), тара ПНД (в треугольнике на дне цифра 2), алюминиевые банки от напитков, а также крышки от пластиковых бутылок.
Акция проходит уже не первый раз, проект развивается и точек сбора становится все больше:
1. Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева 3, время проведения: с 11.00 до 13.00 ч.
2. Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45 (стадион Аршавина), время проведения: с 11.00 до 13.00 ч.
3. Железнодорожный район, наб. Дубровиснкого 60 (на перекрестке ул. Новосильской и наб. Дубровинского), время проведения: с 11-00 до 13-00 ч.
4. Микрорайон Зареченский, ул. Емлютина 12 (бар PROбочка), время проведения: с 11.30 до 13.30 ч.
5. 909 квартал, ул. Планерная 55, время проведения: с 11.00 до 14.00 ч.
6. Заводской р-н, площадь Искусств, время проведения: с 12-00 до 14-00 ч.
7. Лужки, ул. 6-ой Орловской дивизии, 11Б, время проведения: с 12-00 до 14-00 ч.
Вырученные в рамках проведения акции средства будут направлены на реабилитацию Тимофея Соколова (1 год и 8 месяцев), которому поставлен диагноз: спастический тетрапарез, шунтозависимая гидроцефалия, органическое поражение ЦНС.