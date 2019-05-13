Сегодня в Орле на маршруте «Бессмертного полка» установят контейнеры для мусора

Об этом сообщил региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Зеленая роща».

Баки установят на площади Ленина, на улицах Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской и Фомина.

В этом году в Орле «Бессмертный полк» пройдёт по новому маршруту. Колонна начнёт движение от площади Ленина (9 мая в 12 часов 30 минут), затем пройдёт по улицам Горького и 60-летия Октября, через Октябрьский мост, улицы Герцена и Московскую и завершит своё шествие в сквере Танкистов.