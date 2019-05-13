Сегодня в Орле на маршруте «Бессмертного полка» установят контейнеры для мусора
09.05.2019
Об этом сообщил региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Зеленая роща».
Баки установят на площади Ленина, на улицах Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской и Фомина.
В этом году в Орле «Бессмертный полк» пройдёт по новому маршруту. Колонна начнёт движение от площади Ленина (9 мая в 12 часов 30 минут), затем пройдёт по улицам Горького и 60-летия Октября, через Октябрьский мост, улицы Герцена и Московскую и завершит своё шествие в сквере Танкистов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54478
Другие новости раздела
13.05.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5
$ USD65.2287(+0.01)09.05
€ EUR73.0888(+0.01)09.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?