Сегодня в 17 часов Орёл присоединится ко всероссийской акции «Синий платочек»
09.05.2019
Акция проводится по инициативе благотворительного фонда «Русская земля» с 2016 года. Её цель — напомнить о вкладе женщин в победу СССР над Германией в Великой Отечественной войне. В этом году в акции участвуют не только города России, но и Ницца (Франция), Белград (Сербия) и София (Болгария).
Танцевальный флешмоб пройдёт в 17 часов на площадке у входа в Городской парк культуры и отдыха. Присоединится к нему сможет каждый. Волонтёры раздадут всем желающим синие нашейные платки и помогут их повязать. Затем участники флешмоба закружатся в вальсе под знаменитую песню в исполнении Клавдии Шульженко.
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