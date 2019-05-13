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  3. Сегодня в 17 часов Орёл присоединится ко всероссийской акции «Синий платочек»

Сегодня в 17 часов Орёл присоединится ко всероссийской акции «Синий платочек»

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09.05.2019

Акция проводится по инициативе благотворительного фонда «Русская земля» с 2016 года. Её цель — напомнить о вкладе женщин в победу СССР над Германией в Великой Отечественной войне. В этом году в акции участвуют не только города России, но и Ницца (Франция), Белград (Сербия) и София (Болгария).

Танцевальный флешмоб пройдёт в 17 часов на площадке у входа в Городской парк культуры и отдыха. Присоединится к нему сможет каждый. Волонтёры раздадут всем желающим синие нашейные платки и помогут их повязать. Затем участники флешмоба закружатся в вальсе под знаменитую песню в исполнении Клавдии Шульженко.

Теги:ОрёлОрловская область

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