Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.03.2019 Четверг 11:51
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 9 марта в Орле пройдёт Кубок города по армрестлингу

9 марта в Орле пройдёт Кубок города по армрестлингу

Версия для печати

07.03.2019

Торжественная церемония открытия начнётся в спортивном центре ТМК «ГРИНН» в 11 часов 30 минут.

Соревнования будут проходить отдельно среди мужчин и среди женщин в различных весовых категориях. Причём — на обеих руках. Победителей и призёров определят по количеству набранных очков.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53314

Добавил новость: 

Другие новости раздела

07.03.2019

Продукция орловских предприятий победила в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»

07.03.2019

Андрей Усиков возглавил Государственную инспекцию труда в Орловской области

07.03.2019

В Орле впервые прошёл конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Золушка Единой страны»

07.03.2019

За год прокуратура Орловской области оспорила 31 решение призывных комиссий военкоматов

07.03.2019

В Орловской области грипп начал «отступать»

$ USD65.843(+0.04)07.03
€ EUR74.4158(-0.09)07.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online