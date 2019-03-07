9 марта в Орле пройдёт Кубок города по армрестлингу
07.03.2019
Торжественная церемония открытия начнётся в спортивном центре ТМК «ГРИНН» в 11 часов 30 минут.
Соревнования будут проходить отдельно среди мужчин и среди женщин в различных весовых категориях. Причём — на обеих руках. Победителей и призёров определят по количеству набранных очков.
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