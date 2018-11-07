9-го ноября в выставочном зале музея-заповедника Спасское-Лутовиново откроется выставка «Мне целый мир принадлежал!»

В экспозиции будут представлены портреты и фотографии Тургенева, его личные вещи, автографы и первые издания произведений, письма.

Экспонаты для выставки предоставили Государственный исторический музей, Государственный музей истории российской литературы имени Даля, Музей-заповедник «Абрамцево» и Государственный музей Льва Толстого.

Выставка будет работать до 15-го января.