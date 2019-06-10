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  3. 8 сотрудников Управления МЧС по Орловской области привлекли к дисциплинарной ответственности

8 сотрудников Управления МЧС по Орловской области привлекли к дисциплинарной ответственности

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10.06.2019

Причиной стало то, что федеральные государственные служащие ведомства в справках по установленной форме указали недостоверные или неполные сведения о собственных доходах и расходах, имуществе, а также обязательствах имущественного характера. Нарушения закона «О противодействии коррупции» выявила прокуратура.

К дисциплинарной ответственности сотрудников МЧС привлекли по результатам рассмотрения прокурорских представлений. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Теги:ОрёлОрловская область

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