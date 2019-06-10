8 сотрудников Управления МЧС по Орловской области привлекли к дисциплинарной ответственности
10.06.2019
Причиной стало то, что федеральные государственные служащие ведомства в справках по установленной форме указали недостоверные или неполные сведения о собственных доходах и расходах, имуществе, а также обязательствах имущественного характера. Нарушения закона «О противодействии коррупции» выявила прокуратура.
К дисциплинарной ответственности сотрудников МЧС привлекли по результатам рассмотрения прокурорских представлений. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
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