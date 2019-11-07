8 ноября в Орле пройдет первый женский бизнес-форум «Женщина у руля»

Мероприятие проводится для женщин, желающих стать предпринимателями, и уже действующих бизнес-леди, стремящихся усовершенствовать и масштабировать свое дело. Организатором выступает Орловское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Правительства Орловской области и центра «Мой бизнес». Форум «Женщина у руля» проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Место проведения форума — Фундаментальная библиотека ОГУ имени И.С. Тургенева (Орел, Каменская пл., д.1).