8 ноября в Орле пройдет первый женский бизнес-форум «Женщина у руля»
07.11.2019
Мероприятие проводится для женщин, желающих стать предпринимателями, и уже действующих бизнес-леди, стремящихся усовершенствовать и масштабировать свое дело. Организатором выступает Орловское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Правительства Орловской области и центра «Мой бизнес». Форум «Женщина у руля» проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Место проведения форума — Фундаментальная библиотека ОГУ имени И.С. Тургенева (Орел, Каменская пл., д.1).
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