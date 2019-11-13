77-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Орле
13.11.2019
Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Вчера около 16 часов она переходила дорогу на улице Комсомольской напротив дома № 384 — там, где есть регулируемый пешеходный переход. В это время ее сбил «Додж-Стратус». Пенсионерка получила травмы и с места ДТП была доставлена в больницу им. Семашко. Впрочем, госпитализация ей не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка.
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