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Орел13.11.2019 Среда 12:56
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  3. 77-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Орле

77-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Орле

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13.11.2019

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Вчера около 16 часов она переходила дорогу на улице Комсомольской напротив дома № 384 — там, где есть регулируемый пешеходный переход. В это время ее сбил «Додж-Стратус». Пенсионерка получила травмы и с места ДТП была доставлена в больницу им. Семашко. Впрочем, госпитализация ей не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка.

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