77-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Орле

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Вчера около 16 часов она переходила дорогу на улице Комсомольской напротив дома № 384 — там, где есть регулируемый пешеходный переход. В это время ее сбил «Додж-Стратус». Пенсионерка получила травмы и с места ДТП была доставлена в больницу им. Семашко. Впрочем, госпитализация ей не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка.