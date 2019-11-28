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Орел28.11.2019 Четверг 12:25
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  3. 75% акций «Орёл-отель» выставят на продажу

75% акций «Орёл-отель» выставят на продажу

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28.11.2019

Решение мэрии поддержал горсовет Орла. Продажа акций внесена в план приватизации на будущий год.

Предварительно стоимость данных акций оценили в 819 миллионов рублей. Однако в горсовете некоторые сочли эту цену слишком высокой, некоторые — чересчур низкой. В итоге решено провести ещё одну оценку.

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