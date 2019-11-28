75% акций «Орёл-отель» выставят на продажу
28.11.2019
Решение мэрии поддержал горсовет Орла. Продажа акций внесена в план приватизации на будущий год.
Предварительно стоимость данных акций оценили в 819 миллионов рублей. Однако в горсовете некоторые сочли эту цену слишком высокой, некоторые — чересчур низкой. В итоге решено провести ещё одну оценку.
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