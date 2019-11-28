75% акций «Орёл-отель» выставят на продажу

Решение мэрии поддержал горсовет Орла. Продажа акций внесена в план приватизации на будущий год.

Предварительно стоимость данных акций оценили в 819 миллионов рублей. Однако в горсовете некоторые сочли эту цену слишком высокой, некоторые — чересчур низкой. В итоге решено провести ещё одну оценку.