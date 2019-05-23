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  3. 7 июня в Орле пройдёт Тургеневский праздник «Дворянское гнездо. Возвращение»

7 июня в Орле пройдёт Тургеневский праздник «Дворянское гнездо. Возвращение»

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23.05.2019

В этом году традиционное мероприятие посвятят 160-й годовщине создания романа Тургенева «Дворянское гнездо».

Праздник пройдёт в сквере Дворянское гнездо в 18 часов 30 минут на нескольких площадках. В его рамках выступят коллективы Академического театра имени Тургенева, театра кукол, детской хореографической школы, ансамблей «Славица» и «Каравай», а также квартер губернаторского симфонического оркестра, представители «Богатырской заставы» и клуба «Вечёрки в Орле».

Также будут организованы: выставка по мотивам романа «Дворянское гнездо», выставка живых скульптур, книжная выставка, мастер-классы для детей, ярмарка мастеров народных промыслов.

Кульминацией праздника станет художественное шоу у Дома Лизы Калитиной.

Теги:ОрёлОрловская область

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